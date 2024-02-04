Что изменилось в тактике россиян после удара по аэродрому "Бельбек": в ВСУ ответили

Удар по аэродрому "Бельбек" в аннексированном Крыму имел влияние на авиационные действия оккупантов. После уничтожения по меньшей мере трех самолетов россияне пытаются найти максимально безопасные рубежи пуска.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что несмотря на то, что преимущество России в воздухе сохраняется, ВСУ пытаются "максимально выровнять это", передает 24 Канал.

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Полковник отметила, что после удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму оккупанты не приближаются в те районы, где был для них досадный урок.

Но, со всем тем, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому – результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолеты – 24 Канал) снова,

– отметила она.

Гуменюк также рассказала, что россияне опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, по словам пресс-секретаря, россияне существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников.

"То есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет. Потому что мы находим способы противодействия", – сказала полковник.

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