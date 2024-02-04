Что изменилось в тактике россиян после удара по аэродрому "Бельбек": в ВСУ ответили
Удар по аэродрому "Бельбек" в аннексированном Крыму имел влияние на авиационные действия оккупантов. После уничтожения по меньшей мере трех самолетов россияне пытаются найти максимально безопасные рубежи пуска.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что несмотря на то, что преимущество России в воздухе сохраняется, ВСУ пытаются "максимально выровнять это", передает 24 Канал.
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Гуменюк объяснила изменения в авиационной тактике россиян
Полковник отметила, что после удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму оккупанты не приближаются в те районы, где был для них досадный урок.
Но, со всем тем, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому – результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолеты – 24 Канал) снова,
– отметила она.
Гуменюк также рассказала, что россияне опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, по словам пресс-секретаря, россияне существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников.
"То есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет. Потому что мы находим способы противодействия", – сказала полковник.
Удар по аэродрому "Бельбек" в Крыму: что известно
- В разных частях аннексированного Крыма 31 января было довольно громко. В этот день также взрывы раздавались на аэродроме "Бельбек", а впоследствии там вспыхнул пожар.
- Впоследствии стало известно, что атака на аэродром "Бельбек" могла быть работой Вооруженных Сил Украины. На этом аэродроме могли поразить пункт связи российских захватчиков.
- В Воздушных силах отметили, что пока не получили точных данных по этой атаке. Между тем российские СМИ уже начали рапортовать, что во время атаки на аэродром "Бельбек" ликвидировали российского генерала Александра Татаренко.