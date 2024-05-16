Это только начало работы, – Свитан о "хлопке" в Крыму

В оккупированном Крыму уже вторую ночь подряд очень неспокойно. Взрывы раздавались сразу в нескольких местах, а оккупанты в очередной раз заявили об атаке ракетами ATACMS. Впоследствии стало известно о попадании по аэродрому в Бельбеке.

Пропагандисты подтвердили, что были уничтожены самолеты и склад оружия с ракетами. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сейчас украинские силы имеют задачу уничтожать возможности российской ПВО.

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Почему важно уничтожать цели в Крыму

Силам обороны надо наносить максимальное поражение противовоздушной обороне врага. Ведь это даст возможность завоевать преимущество в воздухе перед серьезными атаками и прибытием западных истребителей F-16. Они нужны для выполнения масштабных наступательных действий благодаря воздушной компоненте.

Уничтожение ПВО противника продолжается системно: с запада, северо-запада Крыма, в зависимости от дальности наших средств поражения. Мы уже их видели, например, работа по Джанкою, по мысам в Крыму. А до Бельбека и в глубину уже нужны ракеты ATACMS,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Для таких ударов однозначно понадобится системная поддержка радиоэлектронной борьбы. Ведь россияне не могут отработать по ATACMS, потому что сначала заходят ракеты РЭБ, они создают препятствия для контроля воздушного пространства противника, а дальше заходят непосредственно сверхзвуковые ракеты, которые идут по баллистической траектории.

Если российская ПВО не видят, откуда их запустили то и не может вычислить место для перехвата.

Это только начало работы

Бельбек – один из основных аэродромов в России, он граничит с Севастополем, то есть прикрывает еще и Севастополь, Севастопольскую бухту. ПВО, которая была расположена на этом аэродроме, уже уничтожена, также уничтожено несколько самолетов, склад топлива, системы С-300 и С-400, ценное оборудование.

"Аэродром – это большая площадь, там много частей и подразделений, поэтому это только начало работы по Бельбеку. С таким количеством ракет надо "накрывать" его еще где-то неделю – полторы. А дальше, вероятно, удары направят восточнее. Керченский мост под прицелом", – заметил Роман Свитан.

Могут ли россияне подтянуть ПВО к Бельбеку

Такой вариант возможен. Но чем ближе оккупанты будут подтягивать к линии фронта системы противовоздушной обороны, то будут снимать их с других направлений: из Энгельса, Москвы, Белгорода.

Для нас это такой "лайтовый" вариант. Не надо за ними бегать по всей России, они сами их привезут, поэтому я говорю, что работать придется по Бельбеку еще полторы – две недели минимум,

– заметил Свитан.

Однако все будет зависеть от количества средств поражения, которые предоставят Украине. Ведь у нас нет бесконечных запасов, поэтому надо осторожно просчитывать их применение, чтобы оно было максимально эффективным.

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