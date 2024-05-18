Последствия удара по авиабазе Бельбек в Крыму: разведка Британии раскрыла детали
Источник:Ministry of Defence
Ночью 15 мая на военном аэродроме Бельбек в Севастополе была поражена техника оккупантов. В субботу, 18 мая, британская разведка проанализировала этот удар.
Там считают, что недавние удары привели к ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг оккупированного полуострова, одновременно продемонстрировав способность Украины влиять на операции российской ПВО.
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Украина влияет на способности российской ПВО
В отчете Министерства обороны Великобритании сообщается, что атака на аэродром Бельбек в Крыму, осуществлена в ночь на 15 мая, стала четвертым случаем за последний месяц, когда российская ПВО в Крыму понесла потери.
Тогда были поражены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", включая радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки уничтожено по крайней мере два российских самолета МиГ-31.
Кумулятивный эффект этих ударов вызвал общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма, одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО,
– утверждают специалисты.
Отмечается, что ВСУ ударили по радиолокационной станции ПВО Ай-Петри и дважды атаковали аэродром в Джанкое. Согласно данным разведки, существует большая вероятность того, что это приведет к тому, что Россия будет вынуждена распылить воздушные средства.
Это необходимо для обеспечения выживания или же рисковать потерей большего количества самолетов. Кроме того, страна-агрессор вынуждена будет передислоцировать средства ПВО из других мест.
В то же время рассредоточение самолетов A-50 с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению количества летных часов и частоты вылетов истребителей для заполнения пробелов в покрытии, что увеличит проблемы с техническим обслуживанием их флотов.
Что известно об ударе по аэродрому
- В российском телеграм-канале "ASTRA", со ссылкой на собственные источники сообщили, что в результате атаки в ночь с 14 на 15 мая на военный аэродром Бельбек в Севастополе была поражена военная техника оккупантов. В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
- Также пострадали 11 российских военнослужащих. Всего в Крыму за ночь атаки пострадало 13 оккупантов, еще 2 могли погибнуть.
- Согласно данным "Крым. Реалии", в Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России и Севастопольский авиаспасательный центр МЧС России. На этом аэродроме базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и 5 двухместных Су-30М2.
- Кроме того, днем 16 мая российские захватчики заявили о том, что Крым атакуют морские дроны. Их якобы обнаружили в западной части акватории Черного моря. Более того, оккупанты заверили, что "уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров".