Последствия удара по авиабазе Бельбек в Крыму: разведка Британии раскрыла детали

Ночью 15 мая на военном аэродроме Бельбек в Севастополе была поражена техника оккупантов. В субботу, 18 мая, британская разведка проанализировала этот удар.

Там считают, что недавние удары привели к ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг оккупированного полуострова, одновременно продемонстрировав способность Украины влиять на операции российской ПВО.

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Украина влияет на способности российской ПВО

В отчете Министерства обороны Великобритании сообщается, что атака на аэродром Бельбек в Крыму, осуществлена в ночь на 15 мая, стала четвертым случаем за последний месяц, когда российская ПВО в Крыму понесла потери.

Тогда были поражены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", включая радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки уничтожено по крайней мере два российских самолета МиГ-31.

Кумулятивный эффект этих ударов вызвал общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма, одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО,

– утверждают специалисты.

Отмечается, что ВСУ ударили по радиолокационной станции ПВО Ай-Петри и дважды атаковали аэродром в Джанкое. Согласно данным разведки, существует большая вероятность того, что это приведет к тому, что Россия будет вынуждена распылить воздушные средства.

Это необходимо для обеспечения выживания или же рисковать потерей большего количества самолетов. Кроме того, страна-агрессор вынуждена будет передислоцировать средства ПВО из других мест.

В то же время рассредоточение самолетов A-50 с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению количества летных часов и частоты вылетов истребителей для заполнения пробелов в покрытии, что увеличит проблемы с техническим обслуживанием их флотов.

Что известно об ударе по аэродрому