Буквально взлетел в воздух: о чем свидетельствуют значительные разрушения на аэродроме "Морозовск"

В публичном пространстве появилось фото, демонстрирующее последствия атаки украинских дронов по вражескому аэродрому "Морозовск" в ночь на 3 августа 2024 года. Изображения свидетельствуют фактически о полном уничтожении объекта.

Напомним, что в результате атаки был уничтожен по меньшей мере один самолет Су-34, а также повреждены еще два. Это может быть следствием вторичной детонации боеприпасов, которые разлетелись по аэродрому.

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Чем были оснащены дроны-камикадзе

Уничтоженный склад авиационного вооружения на аэродроме "Морозовск" до своего уничтожения представлял собой комплекс зданий различной степени защищенности. Это вызывает вопросы относительно специального оснащения украинских дронов-камикадзе, которое могло пробить защитные покрытия и вызвать масштабную детонацию.

Учитывая важность и ценность объектов такого типа, вероятно, что российские военные не хранили авиационные средства поражения небрежно. Например, на авиабомбы, которые превращаются в управляемые, детонаторы вкручиваются непосредственно во время подготовки самолета-носителя к вылету.

Последствия удара по аэродрому "Морозовск" / Фото ГУР

Также не исключено, что на объекте находились и другие элементы авиационного вооружения, такие как неуправляемые реактивные снаряды, выстрелы к авиационным пушкам или ракеты класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух", которые могли сдетонировать и разнести здания.

Подтвердить или опровергнуть эти предположения мог бы персонал этой авиабазы. Впрочем, показательным является то, что по итогам атаки БпЛА на "Морозоск" пока нет никакой информации о потерях личного состава врага, погибшими или ранеными.

Это может указывать на возможность того, что украинские дроны-камикадзе получили новые типы снаряжения, которые обеспечивают невиданные до сих пор результаты.