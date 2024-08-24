Мощные удары по носителям "Кинжалов": как это повлияет на обстрелы Украины

Украинские беспилотники в августе атаковали несколько российских аэродромов, в частности "Саласвейку", где базировались носители ракет типа "Кинжал". Был уничтожен 1 самолет МиГ-31К, повреждены – 6. Всего в России было 12 единиц самолетов МиГ-31К, которые были модифицированы как носители "Кинжалов".

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, добавив, что до августовского удара в результате которого удалось уничтожить 1 такой самолет, Россия потеряла еще 1 единицу этой авиатехники.

Смотрите также По меньшей мере 5 истребителей: каковы потери России в результате удара по аэродрому "Мариновка"

Во время полномасштабной войны Россия запустила более 100 "Кинжалов"

Ориентировочно у россиян должно было бы остаться сейчас 10 самолетов МиГ-31К. Еще 5 – 6 были повреждены, но о степени их поражения неизвестно. Как пояснил Долинце, если повреждения были легкие, то это приведет к выводу из эксплуатации этих самолетов на определенный период: от нескольких дней до месяцев. Если повреждения были достаточно серьезные, то их придется списать.

По меньшей мере 5 – 6 таких самолетов у россиян остается в боеспособном состоянии и они могут запускать боеприпасы по типу "Кинжал". Несколько "Кинжалов" за раз они не запускали, за эти 2,5 года в целом Россия использовала более 100 таких ракет,

– отметил авиаэксперт.

Россияне проводят конвертацию базовой версии МиГ-31Б или МиГ-31БС

Долинце отметил, что самолет МиГ-31 является основой для создания МиГ-31К, таких у россиян достаточно много, более 120 единиц по состоянию на 2022 год. Появление МиГ-31К было получено путем конвертации базовой версии МиГ-31Б или МиГ-31БС в модификацию для носителей "Кинжалов".

Создать эту модификацию не так сложно, потому что она предусматривает снятие части бортового оборудования с базового самолета и установку пилонов для ракет "Кинжал". Фактически самолет превращается из боевого в просто самолет-носитель, который может делать только то, что запускать ракету,

– рассказал Долинце.

Поэтому, как отметил авиаэксперт, ожидать, что после уничтожения или поражения большинства МиГ-31К, россияне не будут иметь возможности создать такой самолет – не приходится. У них запас для конвертации этих самолетов остается высокий, поэтому и сохраняется угроза со стороны противника нанесения ударов "Кинжалами" по территории Украины.