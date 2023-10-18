Понимают, что это работа и партизан: как оккупанты в Мариуполе реагируют на "хлопок" в Бердянске

Прилет ракет по аэродрому россиян во временно оккупированном Бердянске повлиял и на оккупантов в Мариуполе. Теперь они усилили фильтрацию на блокпостах, чтобы найти человека, который якобы запускал эти ракеты.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне понимают, что мощные удары по аэродромам невозможны без работы нашего подполья и партизан. Он добавил, что сопротивление в городе очень мощное.

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Как ведут себя оккупанты в Мариуполе

Россияне не начали перемещать технику из тех мест, где она стояла. О ее расположении хорошо известно украинской стороне. Но оккупанты снова развернули мощную фильтрационную работу, в частности на блокпосте в Мангуше, который когда-то был ключевым местом фильтрации во время эвакуации людей из Мариуполя.

Снова начали на этом блокпосте повторную фильтрацию, несмотря на то, есть ли у человека российский паспорт или нет. Дело в том, что не все, кто прошел фильтрацию по разным пунктам Донецкой области, есть в базе в оккупантов,

– рассказал Петр Андрющенко.

Отличается повторная фильтрация тем, что россияне не осматривают татуировок. Однако они все равно проверяют телефоны, проводят допросы. Из-за этого образовались безумные очереди из Бердянска в направлении Мариуполя.

Преимущественно это очереди из легковых автомобилей. Останавливают всех, особенно если у человека машина на украинских номерах. В Мариуполе достаточно давно это строго проверяют, но до фильтрации не доходило,

– добавил Андрющенко.

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В Мариуполе мощно действует сопротивление, поэтому россияне думают, что кто приехал из города, навел ракеты на Бердянск и теперь возвращается обратно. На этом блокпосте они пытаются задержать такого человека.

"Логика абсолютно странная, но какая уже есть. Всем нашим гражданам они доставляют очень много неприятных моментов. Но переживем и это", – сказал Андрющенко.

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