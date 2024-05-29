В результате вражеской атаки, к сожалению, есть пострадавшие. В Нацполиции Украины рассказали детали российского удара.

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Авиаудар по Алексеево-Дружковке

Во вторник, 28 мая, Россия ударила по Алексеево-Дружковке, что в Донецкой области.

Вчера (28 мая – 24 Канал) Россия ударила по Алексеево-Дружковке, что в Донецкой области, объемной детонирующей авиационной бомбой (ОДАБ-1500), вызвав масштабные повреждения в частном секторе,

– сообщили в Нацполиции.

В результате авиаудара по поселку 7 человек ранены, среди них – 4-летний ребенок.

Также известно, что повреждены 103 дома, 12 гражданских авто и церковь. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все профильные службы. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

В Национальной полиции также показали кадры работы полицейских-парамедиков.

Спасать пострадавших от авиаудара в Алексеево-Дружковке помогали полицейские-парамедики: смотрите видео

Последствия атаки России по Алексеево-Дружковке / Фото Нацполиции



Оккупанты нанесли удар по Алексеево-Дружковке Донецкой области / Фото Нацполиции



Захватчики нанесли удар по Алексеево-Дружковке объемной детонирующей авиационной бомбой / Фото Нацполиции

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