Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждалі. У Нацполіції України розповіли деталі російського удару.
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Авіаудар по Олексієво-Дружківці
У вівторок, 28 травня, Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що в Донецькій області.
Учора (28 травня – 24 Канал) Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що на Донеччині, об'ємною детонуючою авіаційною бомбою (ОДАБ-1500), спричинивши масштабні пошкодження у приватному секторі,
– повідомили у Нацполіції.
Унаслідок авіаудару по селищу 7 людей поранені, серед них – 4-річна дитина.
Також відомо, що пошкоджені 103 будинки, 12 цивільних авто та церква. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.
У Національній поліції також показали кадри роботи поліцейських-парамедиків.
Рятувати постраждалих від авіаудару в Олексієво-Дружківці допомагали поліцейські-парамедики: дивіться відео
Наслідки атаки Росії по Олексієво-Дружківці / Фото Нацполіції
Окупанти завдали удару по Олексієво-Дружківці Донецької області / Фото Нацполіції
Загарбники завдали удару по Олексієво-Дружківці об'ємною детонуючою авіаційною бомбою / Фото Нацполіції
Росія скинула авіабомби на житлові будинки в Торецьку: коротко
- Російські війська ввечері 28 травня атакували 3 авіабомбами місто Торецьк Донецької області.
- Внаслідок прямого влучання зруйновано під'їзди у 2 багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.