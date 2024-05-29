Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждалі. У Нацполіції України розповіли деталі російського удару.

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Авіаудар по Олексієво-Дружківці

У вівторок, 28 травня, Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що в Донецькій області.

Учора (28 травня – 24 Канал) Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що на Донеччині, об'ємною детонуючою авіаційною бомбою (ОДАБ-1500), спричинивши масштабні пошкодження у приватному секторі,

– повідомили у Нацполіції.

Унаслідок авіаудару по селищу 7 людей поранені, серед них – 4-річна дитина.

Також відомо, що пошкоджені 103 будинки, 12 цивільних авто та церква. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

У Національній поліції також показали кадри роботи поліцейських-парамедиків.

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Наслідки атаки Росії по Олексієво-Дружківці / Фото Нацполіції



Окупанти завдали удару по Олексієво-Дружківці Донецької області / Фото Нацполіції



Загарбники завдали удару по Олексієво-Дружківці об'ємною детонуючою авіаційною бомбою / Фото Нацполіції

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