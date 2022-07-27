"Киевстар" готов тянуть кабели": в сети троллят оккупантов из-за удара по Антоновскому мосту

Как только стало известно об ударе и, возможно, уничтожении Антоновского моста вечером 26 июля. Россияне начали возмущаться, а оккупационная "власть" сказала, что ничего не случилось. А украинцы сразу начали троллить оккупантов.

В частности, это сделала уже даже компания "Киевстар". В то же время в администрации херсонских коллаборантов сообщили российским СМИ, что их противовоздушная оборона якобы перехватила все ракеты. Однако люди, живущие недалеко от места удара, указывают, что "моста уже просто нет". А еще 19 июля ВСУ нанесли удар по точке у моста. Тогда там был уничтожен пункт размещения ПВО.

Это событие ВСУ, вероятно, ударили по Антоновскому мосту: в сети показали мощные видео "прилетов"

В "Киевстаре" написали, что уже готовы тянуть кабели в Херсон. Ведь там вскоре нужно будет восстанавливать украинские сети.

Не удержался также и нардеп Роман Грищук. Он смоделировал разговор моста с российскими пропагандистами. Ведь переправа теперь на "россия 1", вероятно, будет просто считаться разводной.

Твит Романа Грищука про Антоновский мост / Скриншот

Жители Херсона сказали правду про Антоновский мост / Скриншот из телеграма "НикВести"

Да, действительно, туда могли завезти новые системы ПВО и они у россии действительно достаточно мощные. Однако это лишь усугубляет ситуацию для тех, кто годами расхваливает российскую армию, умеющую пользоваться своим передовым вооружением.

Как украинцы представляют ПВО россиян у Антоновского моста: смотрите видео