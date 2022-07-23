В разведке Британии рассказали, как помешает россиянам повреждение Антоновского моста

В Херсоне есть только один мост через Днепр – Антоновский. Следовательно, его повреждение значительно усложняет жизнь оккупантам.

19 июля украинские военные нанесли прицельный удар по Антоновскому мосту в Херсоне . Он значительно пострадал, так что оккупанты бросились его ремонтировать. Ведь на мосту образовались огромные дыры.

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Все потому, что в случае подрыва моста, оккупантам не будет как отступать в случае контрнаступления украинской армии на Херсон. Ведь следующая переправа через Днепр – в Новой Каховке (Каховская ГЭС), если не считать железнодорожный Антоновский мост.

Такая ситуация явилась настоящим шоком для российских оккупантов. Чтобы хоть как-то сдержать украинское наступление, они решили прибегнуть к интенсивным артиллерийским обстрелам.

При этом российские захватчики ощущают значительную проблему с боеприпасами, ведь их линии поставки достаточно уязвимы. Среди причин – как и повреждение Антоновского моста, так и то, что украинские артиллеристы начали наносить прицельные удары далеко в тылу врага. Следовательно, оккупанты были вынуждены перенести свои склады подальше от линии фронта, что значительно усложняет их поставку на передовую.

В британской разведке отмечают, что в случае разрушения Антоновского моста построить переправу через Днепр будет операцией с очень высоким риском. Кроме того, если мост через Днепр будет разрушен, российские силы в оккупированном Херсоне будут отрезаны. А это будет значительным военно-политическим ударом для России.

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