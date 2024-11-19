Там были боеприпасы, в том числе из КНДР, – ЦПД об ударе по арсеналу в Брянской области

В Брянской области ночью 19 ноября были взрывы и пожар. Там было попадание по вражескому арсеналу, где хранились вражеские боеприпасы.

Часть этих снарядов была поставлена в Россию из КНДР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Что сказал Коваленко о взрывах в Брянской области

Андрей Коваленко отметил, что в Брянской области был удар по 67 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

Там были артиллерийские боеприпасы, включая КНДРовские, к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Он также рассказал, что еще раньше этот арсенал атаковали дроны.

К слову, российские СМИ сообщали о громких взрывах в Карачеве в Брянской области. Там объявили ракетную опасность, после чего прозвучала серия взрывов, а в небе появилось огненное зарево.

Интересно, что последний раз взрывы на 67 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России слышали 5 октября. Тогда Силы обороны подтвердили свою работу и отметили, что уничтожили боеприпасы врага, в том числе и северокорейские.