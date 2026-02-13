Достали там, где россияне не ждали: как ВСУ ударили по топовому складу Путина

В ночь на 12 февраля Украина атаковала военный арсенал ракетно-артиллерийского управления минобороны России вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. Защитники использовали украинское оружие и смогли пройти плотную российскую ПВО, которой так "гордятся" оккупанты.

Все это могло привести к ужасным последствиям для врага, ведь на складе хранились тонны вооружения. Специально для 24 Канала эксперты разобрали особенность поражения, указали на важные нюансы и сигнал, который Украина послала Москве.

Смотрите также "Россияне поседели": полковник запаса разобрал эффектную атаку на НПЗ в России

Чем Украина ударила по одному из крупнейших арсеналов России?

Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что в Украине нет образцов западного вооружения, которое могло бы атаковать арсенал в Котлубане.

Поэтому очевидно, что Украина применила собственные средства поражения,

– подчеркнул он.

Важно! В Генштабе сообщили, что российский склад в Волгоградской области атаковали украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго".

Сейчас оккупанты активно применяют против Украины ракеты, управляемые авиационные бомбы и артиллерийские снаряды. Поэтому нам важно атаковать такие крупные военные объекты врага, чтобы уменьшить возможность россиян наносить удары по нашей стране.

По словам Храпчинского, Украине важно усиливать подобные атаки и прорывать противовоздушную оборону противника. Ведь враг усиливает свою ПВО и на некоторых направлениях стало сложнее прорываться дронами и ракетами.

"Большинство средств поражения нужно использовать в большом количестве. Враг наращивает возможности, чтобы сделать невозможным успешные точечные удары. Нужно применять большое количество различного вооружения, которое перегружает ПВО врага и прорывает ее", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что сейчас в нашей стране есть потребность в разработке баллистических ракет. Именно их чрезвычайно трудно перехватить как из западных, так и из российских систем ПВО.

Использование баллистики позволит украинским военным наносить не массированные, но точечные и глубокие удары по территории России. Кроме того, произойдет эффект "домино" – атака в "сердце" объекта, которая приведет к амплитуде ударов, чтобы взорвать то, что есть под землей.

Украина использовала для атаки собственное оружие: смотрите видео

Что россияне хранили на складе ГРАУ?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что на складе ГРАУ размещены тысячи тонн российского вооружения, которым оккупанты ежедневно атакуют Украину.

Там тысячи тонн ракет, артиллерийских снарядов, взрывчатки, авиационных бомб. Это достаточно серьезный ГРАУ. Нам было важно до него достать. Поскольку он расположен на расстоянии нескольких сотен километров, то отработали именно ракеты,

– сказал он.

Страна-агрессор использовала этот арсенал в Котлубане как транзитный склад. То есть часть боеприпасов там лежит на поверхности, а не под землей.

Однако есть вероятность того, что ракеты смогли поразить подземные российские бункеры. Этот склад служил логистической цепью для разгрузки трафика техники и вооружения.

Свитан отметил, что в последние дни украинские военные сосредоточились именно на Волгоградском направлении. Сначала они атаковали Капустин Яр, затем Волгоградский НПЗ, а сейчас Котлубань. Вероятно, что именно там Украине удалось пробить коридор через плотную фронтовую российскую ПВО.

Враг хранил в арсенале тысячи тонн вооружения: смотрите видео

Какой серьезный сигнал послали Путину?

По словам военного обозревателя Яна Матвеева, сейчас мы увидели то, что можно было ожидать – украинские "Фламинго", ракеты с большой боевой частью, применяют против достаточно сложных объектов, как арсеналы ГРАУ.

Например, для атак на российские НПЗ достаточно использовать беспилотники. Там они поражают важные элементы переработки нефти, а дальше все загорается. В то же время на складах боеприпасы могут быть в защищенных зданиях, которые пробить могут только ракеты.

Здесь есть важный нюанс – советскую ПВО строили не против БПЛА, а против крылатых и баллистических ракет. Однако, как мы видим, ракеты проникают в воздушное пространство россиян. Это серьезный сигнал,

– подчеркнул военный обозреватель.

Интересно! Между тем волгоградский губернатор Андрей Бочаров после атаки на арсенал ГРАУ заявил, что на месте был только пожар. По его словам, состоялось "падение обломков" во время "отражения ракетной атаки".

Важный нюанс во время атаки: смотрите видео

Какие еще объекты на территории России недавно атаковала Украина?