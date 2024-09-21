Удар по складам с северокорейскими ракетами в Тихорецке: спутниковые снимки пожара

В ночь на 21 сентября Вооруженные Силы нанесли удары по двум военным арсеналам России. На территории "Тихорецка" находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Как сообщают "Схемы", на снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов – там продолжается пожар. Атаку на военные объекты россиян в Тихорецке подтвердили и в ВСУ.

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Атака на склад с ракетами Северной Кореи

Сообщается, что склад России с северокорейскими боеприпасами расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района в Краснодарском крае России.

Спутниковые снимки также показывают, что пожар продолжается и у военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

На карте OpenStreetMap эти склады обозначены как военная часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа России,

– пишут аналитики.

Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. За последние полтора года там фиксировали повышенную активность и ее увеличение.

"Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база – основная в России для хранения северокорейских боеприпасов", – сообщают "Схемы".

Возгорание возле Тихорецка 21 сентября / фото "Схем"

В сообщении об атаке Генштаб отмечает, что этот склад "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в ключевых в логистической системе российских войск".