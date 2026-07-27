Удар по АТБ в Чернигове осуществило "элитное" подразделение российских войск, – ГУР

В воскресенье, 26 июля, российская армия ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. Это военное преступление совершили оккупанты из состава бригады ГРОМ "Каскад".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны .

Какие подробности циничного удара?

Россияне нанесли удар реактивным беспилотником "Герань 4" в 16:12.

В результате атаки по супермаркету погибли двое украинцев, в том числе 10-летний ребенок. Еще 25 человек получили ранения, среди них – трое детей.

ГУР МО Украины раскрывает подразделение российской оккупационной армии, совершившее военное преступление: запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету осуществили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад",

– говорится в сообщении.

Старшим группы, по данным разведки, был Сергунин А. О.

Как рассказали в ГУР, беспилотник, оборудованный видеокамерой, оккупанты запустили из дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области России. В настоящее время идет установка непосредственных исполнителей атаки и других лиц, причастных к этому военному преступлению.

Справка. Отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" действует в структуре военно-космических сил армии государства-агрессора России и специализируется на атаках дальнобойными дронами, в том числе по украинским гражданским объектам.

В разведке также отметили, что у бригады ГРОМ "Каскад" репутация подразделения для так называемой "элитной" касты россиян – в частности, чиновников, депутатов, бюрократов и региональных чиновников.

"Привилегированные" россияне также могут заключить краткосрочный многомесячный контракт и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус "участника" войны против Украины.

Напомним, после удара по АТБ в Чернигове Владимир Зеленский заявил, что россияне продолжают сражаться с обычными гражданскими объектами. По его словам, речь идет о сознательном российском терроре, у которого нет ни одного военного оправдания.

Президент также подчеркнул, что для приближения справедливого мира необходимо усилить санкции против России, увеличить поддержку Украины, предоставить больше средств для защиты неба и расширить возможности для украинских военных.