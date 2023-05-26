Под завалами домов в Авдеевке остались люди: их невозможно достать
Источник:Виталий Барабаш
На 26 мая под завалами дома в Авдеевке еще есть люди. Россияне ударили по многоэтажке 23 мая.
В городе нет специальной техники, поэтому людей не могут достать. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
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Люди, вероятно, уже погибли
Да, под завалами – гражданские. Он констатировал, что люди погибли. Это мужчина 1930 года и женщина 1958 года рождения. Она была учительницей одной из наших местных школ.
Барабаш заверил, что вблизи Авдеевки все штурмы россиян обречены на фиаско. Однако обстрелы возможны. Поэтому политик в очередной раз призвал местных жителей к эвакуации.
У кого еще остаются близкие или знакомые в городе, пожалуйста, избавьте их от такого ужасного финала жизни!
– попросил глава администрации.
Что известно об ударе по Авдеевке
- 23 мая враг нанес авиаудару по многоквартирному дому Авдеевки. 9 этажей здания были разрушены до фундамента.
- Сразу сообщили о двух раненых людях, среди них была женщина в тяжелом состоянии. Отмечали, что под завалами находились два человека, но предполагали, что может быть до пяти человек.
- Дом обрушился. По состоянию на 24 мая также было известно о людях под завалами.
- Следует отметить, что российские оккупанты продолжают системно и методично разрушать Авдеевку – с 2014 года.