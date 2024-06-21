Санкции Малюка и Буданова против топовой авиабазы Путина: военная сводка от Свитана

Очередная ночь и очередной "хлопок" на российской территории. Украинские дроны мощно атаковали нефтебазу и аэродром в Ейске.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что против российских объектов продолжают работать санкции украинских спецслужб.

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Удар по НПЗ

Свитан отметил, что раз в квартал нужно бить по НПЗ, по которым ранее уже были нанесены удары. Россияне их восстанавливают и запускают в работу, поэтому надо постоянно оставлять их без возможности повторного запуска этих объектов.

Это уже системная работа по уничтожению российского производства топлива для военной техники и авиационного керосина,

– отметил военный эксперт.

"Хлопок" на аэродроме в Ейске

По словам летчика-инструктора, удар по аэродрому в Ейске давно напрашивался. Здесь базируются Су-24, Су-25, Су-34, вертолеты. Они перелетают через Азовское море и работают против наших Сил Обороны на Запорожском и Донецком фронтах.

"Это тот аэродром, где Су-34 упал на взлете, врезавшись в дом. То есть этот аэродром очень функциональный, поэтому до него надо однозначно доставать, бить БПЛА. Однако, конечно, оптимальный вариант доставать туда ракетами", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что работа дронами также мощная. Впрочем обстрелы ракетами, в частности с кассетной боевой частью, эффективно уничтожали бы авиационную технику.