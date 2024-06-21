Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що проти російських об'єктів продовжують працювати санкції українських спецслужб.

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Удар по НПЗ

Світан зазначив, що раз у квартал потрібно бити по НПЗ, по яких раніше вже були завдані удари. Росіяни їх відновлюють і запускають у роботу, тому треба постійно залишати їх без можливості повторного запуску цих об'єктів.

Це вже системна робота зі знищення російського виробництва палива для військової техніки й авіаційного гасу,

- зауважив військовий експерт.

"Бавовна" на аеродромі в Єйську

За словами льотчика-інструктора, удар по аеродрому в Єйську давно напрошувався. Тут базуються Су-24, Су-25, Су-34, вертольоти. Вони перелітають через Азовське море та працюють проти наших Сил Оборони на Запорізькому та Донецькому фронтах.

"Це той аеродром, де Су-34 впав на зльоті, врізавшись у будинок. Тобто, цей аеродром дуже функціональний, тому до нього треба однозначно діставати, бити БпЛА. Однак, звісно, оптимальний варіант діставати туди ракетами", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що робота дронами також потужна. Утім обстріли ракетами, зокрема з касетною бойовою частиною, ефективно нищили б авіаційну техніку.