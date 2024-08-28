Все наперекосяк, а Библия – цела, – житель Кривого Рога, уцелевший при ударе по "Авроре"

Поздно вечером 26 августа Россия нанесла ракетный удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге, вызвав гибель и ранения гражданских.

В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, пятеро получили ранения. В ту страшную ночь чудом уцелеть удалось криворожанину Олегу Гончаренко, который живет как раз напротив отеля.

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Выживший под обстрелом

По словам господина Олега, он вместе с женой находился дома. Когда прогремел взрыв, мужчина уже спал.

В стрессовом состоянии мужчина по стеклу спустился на первый этаж, сел за руль машины и поехал к матери в Апостолово. В квартиру супруги вернулись на следующий день. Они крайне удивились, когда увидели, что все вещи в квартире перевернуты вверх дном, а Библия, которая лежала на столе, даже не подвинулась. Не пострадал и ноутбук рядом.

Однако с только что отремонтированной внутренней утварью квартиры можно попрощаться. Стены все порезаны, окна побиты, мебель разбита. Очень серьезное повреждение на крыше.

"На оптовом рынке мы уже купили корыта, чтобы подставлять во время дождя, и надеемся, потолок нам быстро залатают", – добавил хозяин дома.

Криворожанин рассказал о чуде во время обстрела гостиницы "Аврора" / Фото "Рудана"

Напомним, что 26 августа оккупанты ударили по отелю в Краматорске, в котором находились журналисты агентства Reuters.