Внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо людей, п'ятеро отримали поранення. У ту страшну ніч дивом вціліти вдалося криворіжцю Олегу Гончаренко, який мешкає якраз навпроти готелю.

Дивіться також Будівля перетворилася на руїни: в ДСНС показали кадри з місця удару в Кривому Розі

Вижив під обстрілом

За словами пана Олега, він разом із дружиною перебував вдома. Коли прогримів вибух, чоловік вже спав.

У стресовому стані чоловік по склу спустився на перший поверх, сів за кермо автівки і поїхав до матері в Апостолове. До квартири подружжя повернулося наступного дня. Вони вкрай здивувалися, коли побачили, що усі речі в квартирі перевернуті догори дном, а Біблія, яка лежала на столі, навіть не посунулася. Не постраждав і ноутбук поруч.

Однак із щойно відремонтованим внутрішнім начинням квартири можна попрощатися. Стіни усі порізані, вікна побиті, меблі потрощені. Дуже серйозне пошкодження на даху.

"На оптовому ринку ми вже купили корита, щоб підставляти під час дощу, та сподіваємось, стелю нам швидко залатають", – додав господар оселі.

Криворіжець розповів про диво під час обстрілу готелю "Аврора" / Фото "Рудана"

Нагадаємо, що 25 серпня окупанти вдарили по готелю у Краматорську, в якому перебували журналісти агентства Reuters.