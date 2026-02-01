Автобус с шахтерами атаковали "Шахеды" на онлайн-управлении: "Флеш" раскрыл жуткие детали

Днем 1 февраля Россия совершила очередное военное преступление – ударила дронами по автобусу с людьми в Павлоградском районе. В нем шахтеры возвращались домой после рабочей смены.

Оккупанты хорошо видели, что автобус – служебный, а люди в нем – гражданские. Несмотря на это, они решили атаковать. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Смотрите также Циничный удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: жуткие кадры с места атаки

Как происходила атака "Шахедов" на автобус с шахтерами?

"Флеш" раскрыл детали вражеской атаки. По его словам, группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЕШ пролетали вдоль дороги.

Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать.

Дрон ударил рядом с автобусом, в результате чего водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. Травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу.

В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил беспилотник прямо в них.

Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма,

– подытожил Бескрестнов.

Кадры с места удара по автобусу с шахтерами / "Флеш", ГСЧС

Напомним, что атака на автобус с шахтерами произошла около 15:45 в селе Терновка Павлоградского района. По состоянию на 22:00 1 февраля, по данным полиции, известно о 12 погибших и 16 раненых.

Что известно о модернизированных "Шахедах" россиян?