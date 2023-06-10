Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что, как в свое время обещал Буданов, украинские войска, можно сказать, уже в Крыму, ведь Арабатская Стрелка – важный участок суши для оккупантов.
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Что могло ударить по "штабу Путина"
Свитан отметил, что, судя по тому, каким был взрыв в штабе оккупантов "Днепр", – вероятнее всего, это были ракеты Storm Shadow. По видео видна точность попадания этой ракеты, то есть погрешность не более плюс/минус пара метров. В результате уничтожается несколько этажей, ведь там полтонны боезапаса.
Его работа. Практически весь штаб уничтожен. Даже если кто-то там и выжил, то здоровье у них уже не то будет,
– считает полковник запаса ВСУ.
По его мнению, перед работой ракет Storm Shadow прошла разведка и доразведка. Ведь сейчас активизировалась наша разведка. Так что, как обещал в свое время Буданов, можно сказать, украинские войска уже в Крыму.
Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Важность ракет ATACMS для освобождения Крыма
Военный эксперт отметил, что если Украина получит ракеты ATACMS, то, когда будем деоккупировать территории Запорожской и Херсонской областей, а также севера Крыма, то продвижение по полям не так сильно ударит по инфраструктуре. Речь идет о приазовских степях и центре или севере полуострова.
ATACMS, как и Storm Shadow, позволят филигранно освободить Крым, особенно горный, и Донбасс. Я бы сказал, скальпельно,
– заявил Свитан.
То есть, пояснил он, будут точечные удары. В Крыму, например, 150 стационарных военных объектов. Предположим, на каждый из них уйдет по три ATACMS. То есть 450 – 500 ракет в целом – и Крым можно будет легко освободить, не выполняя таких действий, как в районе Бахмута или Марьинки. То же касается Донбасса.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Вооруженные Силы Украины дают врагу отпор. По данным Минобороны, на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции.
- За сутки наши защитники продвинулись на 1400 метров на Бахмутском направлении на нескольких участках фронта. Как рассказал спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый, наши воины наносят удары по враждебным позициям и контратакуют.
- Наши защитники продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, за минувшие сутки ликвидировали 890 оккупантов. В целом с начала полномасштабной войны армия России сократилось уже на 214 660 солдат. Однако цифры могут быть значительно больше, поскольку точный подсчет усложняют боевые действия.