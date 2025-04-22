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24 Канал Новости политики Не поддаются РЭБам: чем ВСУ могли уничтожить базу запуска "Шахедов" на Курщине
22 апреля, 14:24
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Не поддаются РЭБам: чем ВСУ могли уничтожить базу запуска "Шахедов" на Курщине

Алина Кулеба

Генштаб официально подтвердил, что 19 апреля Воздушные Силы Украины нанесли успешный удар по месту запуска "Шахедов" недалеко от населенного пункта Теткино в Курской области. Кроме ударных БпЛА, было ликвидировано до двух десятков операторов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, какое именно оружие туда прилетело, передает 24 Канал.

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Район Теткино является своеобразным российскими клином, территории вокруг которого контролируют Вооруженные Силы Украины.

Где расположено Теткино: смотреть на карте

"Его уже надо срезать, вероятно, мы так и сделаем, ведь часть наших войск подошла к правому берегу Сейма", – заметил Свитан.

Чем ударили ВСУ

Известно, что сейчас территорию возле Теткино россияне используют как базу, укрепрайон, который содержит достаточно серьезные пункты управления, в том числе и места, откуда запускаются беспилотники.

По этой территории отработала украинская авиация, интересно, что это произошло не впервые. На этот раз, вероятно, запускались планирующие авиационные бомбы, вроде французских HAMMER, считает летчик-инструктор.

Обратите внимание! Французская авиабомба AASM HAMMER - это высокоточное модульное оружие массой 250 или 1000 кг, предназначена для поражения наземных целей с большого расстояния (до 70 км). Она оснащается системами наведения GPS/INS, инфракрасной или лазерной, обеспечивая точность до 1 метра. HAMMER совместима со многими боевыми самолетами, в частности Rafale, Mirage 2000, F-16 и может быть адаптирована к советским типам.

Они имеют возможность запуска с малой высоты, имеют ракетный ускоритель, который дает возможность подняться эти 250-килограммовые авиационные бомбы на определенную траекторию и далее планировать точно на цель.

Замечательная система навигации, которая никак не реагирует на российские РЭБы и выполняет боевые задачи,
– отметил военный аналитик.

Напомним, что 13 апреля украинская авиация ударила по позициям оккупантов на сахарозаводе в Теткино. Вероятно, враг там хранил оборудование и организовал цеха предварительной подготовки дронов.