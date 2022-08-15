Для путина это серьезный удар, – Пионтковский об уничтожении штаба ЧВК "Вагнер" в Попасной

В оккупированной Попасной вечером 14 августа была очередная порция "хлопка" на базе ЧВК "Вагнер". В Луганской ОВА заявили об уничтожении более 100 вагнеровцев из руководящего состава. Эксперты говорят, что инцидент станет серьезным ударом для путина.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Отметим, что после этого удара по базе оккупантов в Попасной россия отвела еще один штаб вагнеровцев в Херсонской области. Пионтковский говорит, что это классическая ситуация, которая неоднократно повторялась в ходе Второй мировой войны.

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По его словам, с политической точки зрения штабу вагнеровцев лучше оставаться на правом берегу Херсонской области.

Но с военной точки зрения для российского генштаба сейчас целесообразно отвести эту группировку вагнеровцев с правого берега, потому что она уязвима, лишена ресурсов и может быть уничтожена,

– объяснил Пионтковский.

Публицист говорит, что Гитлер во время Второй мировой неоднократно совершал такие ошибки.

Действительно ли могли ликвидировать пригожина

По его мнению, если это действительно так (пригожина ликвидировали вместе с вагнеровцами в Попасной – 24 канал), то для путина лично это будет политический и психологический удар такой же силы, как уничтожение крейсера "Москва" или удар по аэродрому в Саках.

Это очень серьезный политический удар. Пригожин для путина – это как приблизительно для Гитлера был Отто Скорцени. Это личный психологический удар,

– заявил Пионтковский.

Он отметил, что есть сведения о том, что именно этот штаб вагнеровцев – это террористическая группировка, и, вероятно, именно они совершали зверства с военнопленными в Еленовке.

Пионтковский об уничтожении штаба ЧВК "Вагнер" в Попасной: видео



Что известно о "хлопке" на базе вагнеровцев в Попасной

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев.

Интересно, что рассекретил расположение базы российский военкор, который выложил в сеть фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней до этого он был в Попасной.

Сергей Гайдай не стал рассекречивать детали, но ответил, что если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, это не будет новостью. В то же время "повара" путина евгения пригожина там, скорее всего, не было, но под удар попали его заместители.

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