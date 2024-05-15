Ракетный удар по Бельбеку в Крыму: какая вражеская техника была размещена на аэродроме

Ночью военная авиабаза оккупантов под Севастополем подверглась ракетной атаке. Стало известно, какую технику россияне разместили на пораженном аэродроме Бельбек.

В оккупированном Крыму ночь прошла громко и ярко. Захватчики жалуются, что украинцы направили на полуостров 10 дальнобойных ATACMS.

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Какие самолеты могли находиться на аэродроме

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на авиабазе Бельбек вспыхнуло по меньшей мере три пожара на месте взлетной полосы и стоянке самолетов.

Согласно данным "Крым. Реалии", в Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России и Севастопольский авиаспасательный центр МЧС России. На этом аэродроме базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и 5 двухместных Су-30М2.

В то же время Defense Express подает другой перечень воздушных судов, которые могли находиться в "Бельбеке". Так, спутниковые снимки за 31 марта свидетельствуют, что на авиабазе были расположены 24 самолета и 6 вертолетов. Среди них: 10 Су27/30, 4 МиГ-31, 6 МиГ-29, 3 Л-39, 4 Ми-8, 2 Ка27/29, 1 Су-25.

В издании предположили, что ракетный удар мог прежде всего задеть МиГ-31. К такому выводу эксперты пришли, сравнив снимки аэродрома за 31 марта и за 15 мая. В то же время, следует учесть, что оккупанты вполне могли перемещать свою технику, ведь разница между снимками составляет две недели.

ATACMS мог уничтожить МиГ-31К в "Бельбеке" / Спутниковые снимки

Ночная атака на Крым: что известно