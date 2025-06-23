Удар по Белгород-Днестровскому: погибли завуч и завхоз лицея, в который попала ракета
- 23 июня Россия атаковала баллистикой Белгород-Днестровский, в результате чего погибли завуч и завхоз местного лицея.
- Еще 14 человек ранены, среди которых есть двое 11-классников.
Россияне 23 июня цинично атаковали баллистической ракетой Белгород-Днестровский в Одесской области. Под прицелом оказался местный лицей, из-за чего погибли люди.
Известно, что жертвами стали работники этого образовательного учреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Одесской ОГА Олега Кипера в эфире телемарафона.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Накануне удара, в воскресенье, 22 июня, в лицее был выпускной вечер.
На следующий день Россия цинично атаковала его. В тот момент внутри были примерно 18 человек.
Известно о 2 жертвах – завуча и завхоза лицея.
Есть также, по данным ГСЧС, 14 раненых.
9 из них – в среднем состоянии, 3 – в тяжелом. Среди пострадавших двое 11-классников. Один из них – чемпион Украины по боксу.
"Мы до конца не понимаем, есть ли еще кто-то под завалами", – добавил Кипер.
Поэтому экстренные службы продолжают работать на месте российской атаки.