Взрывы, прилеты и пожар: жители Белгорода жалуются на атаку

В российском Белгороде вечером 30 августа было очень шумно. Жители города жаловались о прилетах, а также о пожаре, который образовался после взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным оккупантов, в Белгороде уже якобы есть пострадавшие и погибшие, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Белгороде

О взрывах в Белгороде стало известно в 20:17. Российские пропагандисты сообщали, что после громких звуков жители города слышали прилет, впоследствии там появилось зарево.

В Белгороде произошел прилет: смотрите видео

Россияне говорили о якобы работе их печально известной ПВО. По данным очевидцев, в Белгороде всего прозвучало 4 – 5 взрывов.

Пожар в Белгороде после взрывов: смотрите видео

По словам россиян, в городе горят таунхаусы возле "Сити Молла". Предварительно, крыша торгового центра тоже горит.

В Белгороде могли заняться крыши таунхаусов: смотрите видео

Сейчас на местах работают экстренные службы. По данным россиян, в результате взрывов вроде бы 7 человек травмировались, а еще один погиб.

В Белгороде могут быть пострадавшие и погибшие после взрывов: смотрите видео

Относительно прилетов в Белгороде высказался уже и губернатор Вячеслав Гладков. Он сказал, что над городом якобы сбили снаряд, а в машину погибшего "попала ракета".

Как выглядел пожар и прилет в Белгороде / Фото из российских телеграм-каналов

По словам российского чиновника, в Белгороде также есть прилеты по многоэтажкам, коммерческих объектах и автомобилях. В Дубовом горят два частных дома.

На места продолжают прибывать все больше скорых и пожарных. По словам российских пропагандистов, количество жертв и пострадавших в городе может увеличиться.