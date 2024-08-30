Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними окупантів, у Бєлгороді вже начебто є постраждалі та загиблі, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Про вибухи у Бєлгороді стало відомо о 20:17. Російські пропагандисти повідомляли, що після гучних звуків жителі міста чули приліт, згодом там з'явилася заграва.

У Бєлгороді стався приліт: дивіться відео

Росіяни казали про нібито роботу їхньої сумнозвісної ППО. За даними очевидців, у Бєлгороді всього пролунало 4 – 5 вибухів.

Пожежа у Бєлгороді після вибухів: дивіться відео

За словами росіян, у місті палають таунхауси біля "Сіті Молла". Попередньо, дах торговельного центру теж горить.

У Бєлгороді могли зайнятися дахи таунхаусів: дивіться відео

Наразі на місцях працюють екстрені служби. За даними росіян, внаслідок вибухів начебто 7 людей травмувалися, а ще одна загинула.

У Бєлгороді можуть бути постраждалі і загиблі після вибухів: дивіться відео

Стосовно прильотів у Бєлгороді висловився вже і губернатор Вячєслав Гладков. Він сказав, що над містом нібито збили снаряд, а до машини загиблого "потрапила ракета".

Який вигляд мала пожежа і приліт у Бєлгороді / Фото з російських телеграм-каналів

За словами російського посадовця, у Бєлгороді також є прильоти по багатоповерхівках, комерційних об'єктах та автівках. У Дубовому горять два приватні будинки.

На місця продовжують прибувати все більше швидких та пожежників. За словами російських пропагандистів, кількість жертв і постраждалих у місті може збільшитися.