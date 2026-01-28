Удар по Белогородке: журналист вынес ребенка из квартиры в огне, родители погибли

В результате российской атаки по Киевской области в Белогородке погибли супруги. Их 4-летнюю дочь из горящей квартиры удалось вынести.

Ребенок выжил и получил помощь на месте. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как супруги оказались в огненной ловушке?

Российский боеприпас попал в многоквартирный дом в Бучанском районе. В момент удара мужчина и женщина находились на втором ярусе квартиры, которую охватил огонь после удара дроном-камикадзе типа "Шахед".

Их 4-летний ребенок был на первом ярусе. Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас четырехлетнюю девочку из дома, который оказался в огне. Он схватил свой тактический рюкзак, с которым ездил в самые горячие точки фронта, зашел в горящее помещение и вынес ребенка.

Родители девочки, к сожалению погибли. Без специального снаряжения быстро добраться до них было невозможно.

Что известно об атаке по Киевской области?

По данным полиции Киевщины, в результате атаки погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них – малолетний ребенок. Трем взрослым медики оказали помощь, от госпитализации они отказались.

В Бучанском районе поврежден многоквартирный дом, два транспортных средства и административное здание. На месте работали спасатели, медики и правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления – по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Где еще раздавались взрывы во время этих ударов БпЛА?