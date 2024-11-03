Россия обстреляла Херсонщину: под удар попал автомобиль скорой и медики

Утром 3 ноября россияне нанесли удары по Белозерке Херсонской области. Враг атаковал карету "скорой" помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Удар по Херсонщине

Так, около 11 часов 3 ноября Россия ударила по бригаде скорой помощи в Белозерке. В результате атаки пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.

У них – минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи, – указал Прокудин.

Также сообщается, что обстрел повредил и автомобиль "скорой" помощи.

К слову, на днях журналист Юрий Бутусов рассказал, что россияне в Херсоне устроили настоящую охоту на гражданские автомобили. "Российские военные преступники выцеливают гражданское население, атаки дронов на транспорт становятся ежедневной обыденностью", – пишет он. Враг обозначил так называемую "красную зону", объявив, что все машины там являются потенциальной целью.