Потеряла детей и мужа: открыт сбор для женщины, которая чудом выжила после удара в Богодухове
- В Харьковской области в результате атаки российских беспилотников погибли мужчина и трое детей, выжила только беременная мама с многочисленными травмами.
- Для женщины, которая потеряла все, объявлен сбор средств в поддержку, поскольку она нуждается в помощи для восстановлении после трагедии.
Украину шокировала страшная трагедия на Харьковщине. В Богодухове в результате атаки российских беспилотников погибла почти вся семья: муж и трое маленьких детей.
Единственная, кому удалось выжить – беременная мама. Сейчас община объявила дни траура, а врачи боролись за физическое и эмоциональное состояние женщины, которая потеряла самое дорогое. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
Смотрите также Беременная женщина кричала "помогите": очевидцы вспомнили момент смертельного удара по Богодухову
В каком состоянии женщина сейчас и как ей помочь?
Беременную Олю – единственную выжившую в этой семье – госпитализировали в шоковом состоянии. У нее зафиксировали ожоги первой степени, многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ольга потеряла все, что имела, – все вещи и дом, поэтому ей крайне необходима помощь неравнодушных украинцев с большим сердцем. Не оставайтесь равнодушными!
РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ ОЛЬГИ
5363 5420 9517 4117
Сейчас, по информации знакомых семьи, ее уже выписали из больницы, однако не исключено, что она может снова нуждаться в госпитализации.
Состояние нерожденного ребенка, по состоянию на последние часы, физически стабильное. Медики оценивают его как нормальное. Физическое состояние самой Оли также стабилизировано. Однако ее эмоциональное состояние крайне тяжелое.
Женщина пережила чрезвычайный шок, и это только начало сложного психологического восстановления. По словам Анны Черненко, Олю спасло чудо – взрывная волна буквально выбросила ее из дома.
Что известно об ударе по Харьковщине
- В ночь на 11 февраля российский беспилотник попал в частный дом в городе Богодухов Харьковской области, в результате чего погибли отец и трое маленьких детей – двое двухлетних мальчиков-двойняшек и годовалая девочка. Их беременная мать (около 35-ти недель) выжила.
- По официальным данным, удар осуществили не ракетой или артиллерией, а боевым беспилотным летательным аппаратом – ударным дроном. Это был, вероятно, дрон-камикадзе типа "Герань-2", который влетел в частный дом и вызвал сильный взрыв и пожар.
- Местные власти связывают атаку с новой волной авиационного террора по жилым кварталам. Кроме того, 11 февраля в Золочевской общине Харьковщины от российской атаки пострадали подростки – два парня подросткового возраста получили ранения в результате ударов по населенному пункту.
- В связи с этими событиями Богодуховская громада объявила 11 – 13 февраля днями траура по погибшим мирным жителям. Местные власти призвали приспустить флаги и отменить развлекательные мероприятия, а также поддержать пострадавших в результате удара по жилому сектору