Потеряла детей и мужа: открыт сбор для женщины, которая чудом выжила после удара в Богодухове

Украину шокировала страшная трагедия на Харьковщине. В Богодухове в результате атаки российских беспилотников погибла почти вся семья: муж и трое маленьких детей.

Единственная, кому удалось выжить – беременная мама. Сейчас община объявила дни траура, а врачи боролись за физическое и эмоциональное состояние женщины, которая потеряла самое дорогое. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

В каком состоянии женщина сейчас и как ей помочь?

Беременную Олю – единственную выжившую в этой семье – госпитализировали в шоковом состоянии. У нее зафиксировали ожоги первой степени, многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ольга потеряла все, что имела, – все вещи и дом, поэтому ей крайне необходима помощь неравнодушных украинцев с большим сердцем. Не оставайтесь равнодушными!



РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ ОЛЬГИ

5363 5420 9517 4117

Сейчас, по информации знакомых семьи, ее уже выписали из больницы, однако не исключено, что она может снова нуждаться в госпитализации.

Состояние нерожденного ребенка, по состоянию на последние часы, физически стабильное. Медики оценивают его как нормальное. Физическое состояние самой Оли также стабилизировано. Однако ее эмоциональное состояние крайне тяжелое.

Женщина пережила чрезвычайный шок, и это только начало сложного психологического восстановления. По словам Анны Черненко, Олю спасло чудо – взрывная волна буквально выбросила ее из дома.

Что известно об ударе по Харьковщине