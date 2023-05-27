Россияне дважды запускали ракеты по Днепру: чем ударили по больнице

По Днепру 26 мая россияне наносили ракетный удар дважды. Сначала использовали С-300/С-400, а затем – "Искандер".

За сутки оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. Били по Киевской и Днепропетровской областям. Применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Их уничтожило наше ПВО.

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По Днепру били дважды

По Днепру оккупанты нанесли ракетный удар дважды. Первоначально враг использовал 7 ракет с С-300/С-400. Второй раз ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер".

Кстати, в Днепре уже завершили разбор завалов. Пострадали 32 человека, 13 из них до сих пор находятся в больнице. Пятеро – в тяжелом состоянии.

Удары по Востоку

Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, россияне нанесли 68 авиационных ударов, в частности, задействовали иранские ударные дроны типа "Shahed" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области. Управляемые авиационные бомбы летели по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.

Также враг совершил около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.