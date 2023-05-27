За добу окупанти завдали 20 ракетних ударів. Били по Київській та Дніпропетровській областях. Застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Їх знищила наша ППО.

Важливо У Дніпрі завершили розбір завалів медзакладу: скільки людей загинуло й постраждало

По Дніпру били двічі

По Дніпру окупанти завдали ракетного удару двічі. Спочатку ворог використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге вдарив по медичному закладу, використавши "Іскандер".

До слова, у Дніпрі вже завершили розбір завалів. Постраждали 32 людей, 13 з них досі перебувають в лікарні. П'ятеро – у важкому стані.

Удари по Сходу

Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по Авдіївці. Крім того, росіяни завдали 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу "Shahed" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області. Керовані авіаційні бомби летіли по Авдіївці та селищі Нью-Йорк.

Також ворог здійснив близько 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі ЗСУ попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.