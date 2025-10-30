В Бурштыне предупредили о возможных разбросанных кассетных боеприпасах
- Жителей Бурштына предупреждают о возможном обнаружении кассетных боеприпасов после атаки дронов-камикадзе.
- Городской совет призывает не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них спасателям или полиции.
Жителей Бурштына на Ивано-Франковщине предупредили о возможных разбросанных кассетных боеприпасах, которые российские войска могли сбрасывать с дронов-камикадзе во время утренней атаки. Городской совет призывает граждан быть максимально осторожными.
Об опасности сообщила Бурштынский городской совет, отметив, что получена информация о распространении "Шахедами" кассетных элементов боеприпасов. Об этом пишет 24 Канал.
О чем информирует городской совет?
Власти города обращаются к жителям города с призывом не приближаться к подозрительным предметам, не касаться их и не пытаться перемещать.
Кто заметит похожие объекты, должны обозначить место находки и сообщить:
- спасателей по номеру 101;
- полицию по номеру 102.
Также городской совет напоминает не фотографировать и не публиковать снимки подозрительных предметов в социальных сетях.
Что известно о вражеской атаке на Ивано-Франковскую область 30 октября?
- В Ивано-Франковской области тревога начала звучать в 04:30 из-за угрозы ударных БпЛА, а уже в 04:44 сообщили о взрывах в регионе.
- Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в городе Бурштын. Около семи утра жители услышали ряд взрывов. Атака продолжалась до 08:11.
- В 05:17 в сети сообщили о взрывах непосредственно в Ивано-Франковске. Враг бил по объекту критической инфраструктуры.