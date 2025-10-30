В Бурштыне предупредили о возможных разбросанных кассетных боеприпасах

Жителей Бурштына на Ивано-Франковщине предупредили о возможных разбросанных кассетных боеприпасах, которые российские войска могли сбрасывать с дронов-камикадзе во время утренней атаки. Городской совет призывает граждан быть максимально осторожными.

Об опасности сообщила Бурштынский городской совет, отметив, что получена информация о распространении "Шахедами" кассетных элементов боеприпасов. Об этом пишет 24 Канал.

О чем информирует городской совет?

Власти города обращаются к жителям города с призывом не приближаться к подозрительным предметам, не касаться их и не пытаться перемещать.

Кто заметит похожие объекты, должны обозначить место находки и сообщить:

спасателей по номеру 101;

полицию по номеру 102.

Также городской совет напоминает не фотографировать и не публиковать снимки подозрительных предметов в социальных сетях.

Что известно о вражеской атаке на Ивано-Франковскую область 30 октября?