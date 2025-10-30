Про небезпеку повідомила Бурштинська міська рада, зазначивши, що отримано інформацію про розповсюдження "Шахедами" касетних елементів боєприпасів. Про це пише 24 Канал.

Про що інформує міська рада?

Влада міста звертається до мешканців міста із закликом не наближатись до підозрілих предметів, не торкатись їх та не намагатись переміщати.

Хто помітить схожі об'єкти, мають позначити місце знахідки та повідомити:

рятувальників за номером 101;

поліцію за номером 102.

Також міська рада нагадує не фотографувати та не публікувати знімки підозрілих предметів у соціальних мережах.

Що відомо про ворожу атаку на Івано-Франківщину 30 жовтня?