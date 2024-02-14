У Путина впервые отреагировали на потопление "Цезаря Куникова"
14 февраля 2024, 12:49Читати новину українською
Украина потопила очередной российский корабль. В Кремле впервые отреагировали на атаку по "Цезарю Куникову".
Кремль не будет комментировать потопление очередного судна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 24 Канал.
Смотрите также Одно из самых новых российских судов: все, что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"
Прерогатива минобороны России
По словам Пескова, кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.
Комментарии – прерогатива минобороны
– заявил Песков.
Ранее российские пропагандисты настаивали, что "весь экипаж жив". В то же время собственные источники "Крымского ветра" сообщили, что в больницы привезли раненых и погибших.
В ГУР прокомментировали удар по БДК "Цезарь Куников"
- Миссию выполнили опытные спецназовцы из "Группы 13" ГУР МО Украины. Вражеский корабль получил критические пробоины и начал тонуть.
- Сообщается, что поисково-спасательная операция обернулась неудачей.
- Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Корабль использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.