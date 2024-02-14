У Путина впервые отреагировали на потопление "Цезаря Куникова"

Украина потопила очередной российский корабль. В Кремле впервые отреагировали на атаку по "Цезарю Куникову".

Кремль не будет комментировать потопление очередного судна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 24 Канал.

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Прерогатива минобороны России

По словам Пескова, кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.

Комментарии – прерогатива минобороны

– заявил Песков.

Ранее российские пропагандисты настаивали, что "весь экипаж жив". В то же время собственные источники "Крымского ветра" сообщили, что в больницы привезли раненых и погибших.

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