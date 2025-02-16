Повторные удары могут изменить ситуацию: есть ли угроза выброса радиации на ЧАЭС

Удар российского беспилотника по укрытию ЧАЭС 14 февраля не вызвал выбросов радиоактивных веществ. Однако если враг осуществит повторные атаки, ситуация может измениться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григория Ищенко в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на ЧАЭС

По результатам предварительного обследования, на ЧАЭС обнаружили серьезные повреждения конструкций, вызванные ударом вражеского БпЛА.

В настоящее время радиационная ситуация спокойная, поэтому никаких выбросов не может быть, но если будут повторные удары по таким объектам, то ситуация может измениться,

– рассказал Григорий Ищенко.

Он добавил, что ситуация с радиационным фоном на территории площадки ЧАЭС, в частности на НБК, остается без изменений – с начала пожара и до сегодня. По словам председателя ГАЗО, никаких выбросов радиоактивных веществ или повышенного облучения персонала не обнаружено, а параметры радиации находятся в пределах контрольных уровней.

Ищенко сообщил, что во вторник, 18 февраля, планируется совещание с участием многих научно-исследовательских институтов для того, чтобы дать оценку повреждениям НБК и передать ее руководству государства.

К слову, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинские пожарные круглосуточно работают в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после удара российского беспилотника.