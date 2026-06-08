"Избежать ядерной катастрофы": в Китае отреагировали на российские удары по объектам ЧАЭС

В Китае заявили, что обеспечение ядерной безопасности в Украине возможно только при условии политического урегулирования войны между Украиной и Россией. Пекин также призвал стороны вернуться к переговорам и снизить уровень эскалации.

Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает корреспондент Укринформа.

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Что сказали в Китае о российском ударе по хранилищу ядерных отходов на ЧАЭС?

По словам представителя МИД КНР, Пекин уделяет повышенное внимание безопасности ядерных объектов и ядерной инфраструктуры и считает, что долгосрочное решение "украинского кризиса" возможно только путем политического диалога. Он подчеркнул, что Китай последовательно выступает за переговорный формат и считает его единственным путем к снижению напряжения.

Комментируя сообщения об ударе России по объектам ядерной инфраструктуры в Украине, Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации. По его словам, стабильность в сфере ядерной безопасности напрямую зависит от снижения интенсивности конфликта.

В МИД КНР также призвали стороны совместными усилиями создать условия для скорейшего возобновления переговоров и постепенного снижения уровня противостояния. Китай настаивает, что только через диалог можно достичь долгосрочного урегулирования ситуации.

Россия нанесла удар по объектам ЧАЭС

Российские войска атаковали беспилотником Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС. В результате удара повреждены административное здание и сооружение для приема контейнеров.

По данным Энергоатома, атака произошла 7 июня около 02:05, когда по объекту ударил БпЛА типа "Шахед" ("Герань-2"). Несмотря на повреждения инфраструктуры, отработанное ядерное топливо не пострадало, а радиационный фон в районе остается в пределах нормы. Также не зафиксировано утечки радиации или возгорания.

МАГАТЭ сообщило о серьезных повреждениях зданияи перегрузке, однако подтвердило отсутствие прямого воздействия на ядерные материалы. По данным украинской стороны, жертв и пострадавших среди персонала нет.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. В Генеральном штабе ВСУ этот удар назвали актом ядерного терроризма.