В момент удара была во дворе: погибшую в Черкасской области женщину реанимировали полчаса

Ночью оккупанты ударили по Черкасской области дронами и ракетами. Россияне убили пенсионерку, которая на момент атаки находилась во дворе.

Несколько часов противник терроризировал Украину с воздуха, нанося удары управляемыми авиабомбами, "Шахедами" и ракетами. Взрывы раздавались во многих городах: в Шостке, Черкассах, Киеве и Одессе, в частности.

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Смертельный прилет обломком

Известно, что в результате атаки на Умань погибла женщина 1961 года рождения. По словам Ивана Хоптяного, директора Уманской центральной городской больницы, пострадавшую доставили в крайне тяжелом состоянии, почти без признаков жизни.

Отмечается, что на момент удара она находилась на дворе. Ей осколком попало в живот, повредило органы брюшной полости и крупные магистральные сосуды.

27 минут врачи пытались спасти пациентку. Впрочем, к сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

К слову, в Черкасском районе поражен объект критической инфраструктуры. Также враг дроном попал в складское помещение частного предприятия.

В частном секторе Черкасс обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.