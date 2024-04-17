Люди под завалами, – Зеленский показал ужасные последствия удара по Чернигову

Россия цинично ударила по 8-этажному зданию в Чернигове. В результате атаки есть раненые и погибшие.

Россия утром 17 апреля нанесла ракетный удар по Чернигову. Президент Украины Владимир Зеленский не оставил очередную российскую атаку без внимания.

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Украине нужны средства ПВО

Зеленский отметил, что продолжается спасательная операция после российского ракетного удара.

Люди под завалами. По состоянию на это время известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким,

– написал президент.

Он подчеркнул, что количество погибших может возрасти. В то же время, по его словам, этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.

Зеленский отметил, что террористы способны ломать жизни только тогда, когда им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.

Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать,

– подчеркнул украинский лидер.

Последствия российского удара: смотрите фото

Россия ударила по Чернигову