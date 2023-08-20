На месте смерти любимый кофе от друзей: жертвой атаки на Чернигов стал 22-летний Назар Ющенко

Россия ударила крылатой ракетой по драмтеатру в центре Чернигова, в результате чего погибли люди. Среди них – 22-летний Назар Ющенко. Юноша любил пить кофе, а также мечтал превратить свой "Запорожец" в спортивную машину.

В субботу, 19 августа, российские военные в очередной раз показали, что являются террористами и воюют против гражданского населения. Собственно, около 11:30 они ударили по центральной части Чернигова, убив 7 человек (информация по состоянию на 20:00, 20 августа).

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Погиб Назар Ющенко

Как рассказывают друзья отошедшего на тот свет 22-летнего парня, Назар Ющенко был очень искренним и добрым: всегда приходил на помощь, любил пить кофе возле драматического театра в Чернигове и самое главное – имел мечты. Их в мгновение разрушили оккупанты.

Это был его любимый фирменный кофе. Пил он его только здесь – у драмтеатра. Только здесь он всегда ему нравился. Всегда. Мы сюда часто приезжали. Я прочел в телеграме, что по нашему драмтеатру прилетела ракета. Я позвонил маме и брату, всем друзьям... А Назар не брал трубку. Звонил-звонил – 30 раз его набрал,

– констатировал Дмитрий, друг погибшего Назара.

Кроме того, он отметил, что в один момент на его звонок Назару ответила девушка. Очевидно, это была представительница правоохранительных органов. После нескольких вопросов к Дмитрию она убедилась, что он – друг Назара и сказала ему передать родственникам, что 22-летний парень – погиб.

"У меня сразу паника, истерика была. До последнего не верил, что он погиб. Был очень хорошим человеком, всегда приходи на помощь. Очень любил свою машину – "Запорожец". Хотел переделать его в спортивную машину. Три года об этом рассказывал", – подчеркнул Дмитрий.

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Важно об атаке

Захватчики выпустили именно ракету типа "Искандер-К" по драматическому театру в центре Чернигова. Это воздушная цель наземного базирования.

В общей сложности пострадали более 150 человек из-за этого ракетного обстрела. В больницы было доставлено около 40 человек, из них 15 – прооперировано.

В городе после этого теракта со стороны российских оккупантов объявили траур. Местные несут цветы на место трагедии. А также детские фотографии и игрушки.

Как утверждают друзья Назара, за минуту до удара по драмтеатру он завел своего "Запорожца" и готов был отправляться. Фактически юноше не хватило нескольких секунд, чтобы уехать. Он погиб на месте из-за ранения от обломка стекла.