Атака по Чернобыльской АЭС: продолжается разбор защитного покрытия – есть ли пострадавшие

В ночь на 14 февраля Россия ударила беспилотником по Новому безопасному конфайнменту над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Инцидент зафиксировали эксперты постоянной миссии МАГАТЭ.

В Госинспекции ядерного регулирования рассказали, каким повреждениям подверглось сооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Госатомрегулирования".

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Какие повреждения получила АЭС

Как сообщили в госинспекции, по информации ГСП "Чернобыльская АЭС", удар российским дроном по Новому безопасному конфайнменту объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС зафиксировали в 01:54 в ночь на 14 февраля.

В результате атаки и пожара повреждена целостность внешней оболочки Нового безопасного конфайнмента и оборудования в гараже технического обслуживания кранов. Там также добавляют, что по состоянию на 08:00 утра радиационное состояние на площадке осталось без изменений. Сейчас продолжается оценка последствий атаки.

Стоит отметить, что строительство Нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие", который выполняет защитную функцию, было завершено в 2019 году для его преобразования в экологически безопасную систему.

Его целью является ограничение распространения радиоактивных веществ и создание условий для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие". Он расположен в около 150 километрах автомобильными дорогами от Киева в Припяти, что на севере Киевской области вблизи границы с Беларусью.