Период прицеливания, – Кузан объяснил, как удар по Чонгарскому мосту повлияет на логистику россиян
Российские оккупанты жалуются из-за ударов по Чонгарским мостам. Такие "хлопки" влияют на логистику захватчиков.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, в последнее время Украина активно работает над разрушением логистики российских оккупантов на Юге.
Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам
Он напомнил, что разные удары и взрывы раздавались от Мелитополя – и до Крыма. Это серьезно сказывается на логистике российских захватчиков.
Все это – системная работа по уничтожению логистики врага. И Чонгар – не исключение. Эти автомобильные мосты находились под ударами. Также нужно упомянуть о "хлопке" в Джанкое, который является основным узловым хабом оккупантов,
– заметил Кузан.
Испытываем разные способы поражения
Как отметил Кузан, недавно также сгорела трансформаторная подстанция вблизи Керчи. В результате этого гарнизон пограничников на время оказался без света.
Я бы назвал это периодом прицеливания и пристрелки. Также сейчас проверяют эффективность различных средств поражения по всей протяженности железной дороги и автомобильных дорог.
– отметил Кузан.
Смотрите разговор с Сергеем Кузаном на ютубе 24 Канала
Сейчас идет дискуссия, чем удалось попасть по Чонгарским мостам. Однако это не так сильно важно. Главное, что удается бить по таким объектам.
Взрывы в Чонгаре: коротко
- Известно, что 22 июня во временно оккупированном Чонгаре были слышны взрывы. Ракеты попали по двум местным мостам.
- Журналисты проанализировали фото и предположили, что повредило не только дорожное полотно, но и опору. Вероятно, удар наносили с помощью крылатых ракет Storm Shadow.
- В Офисе Президента уже прокомментировали взрывы на Чонгаре. Там подчеркнули, что эти удары имеют военный, политический и исторический смысл.