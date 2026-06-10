Движения не будет, – Братчук о системных ударах по мосту возле Чонгара

Уже третий день подряд оккупационная власть Херсонщины заявляет об обстреле мостов украинскими беспилотниками и ракетами. Известно, что есть попадание в мост, который идет из поселка Чонгар, и является очень важным для врага.

Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, сегодня идет системная, плановая работа Сил обороны. После первого удара гауляйтер Владимир Сальдо убеждал, что ремонт продлится недолго, но украинские военные обещали врагу продолжение.

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Как Силы обороны сорвали планы россиян?

После первого попадания по мосту оккупанты начали использовать реверсное движение. Могли проходить транспортные средства весом до 3,5 тонн, следовательно, говорилось об автомобилях, а не грузовиках. Много канистр с горючим таким образом не провезешь, хотя оккупанты пытались это делать.

"Понятно, что Херсонщина, так же как и Крым, является поставщиком ресурсной базы для россиян на Запорожском, Херсонском, Приднепровском направлениях фронта. Поэтому надо было с этим что-то делать. Уничтожать логистику", – подчеркнул Сергей Братчук.

Какие неприятности ждут врага на Херсонщине: смотрите видео

Второе попадание произошло еще результативнее. Оно касается сообщения между Геническом и Арабатской стрелкой. По Арабатской стрелке, то враг использовал курортные рекреационные возможности, базы отдыха, которые там есть, для российских оккупантов.

В частности там хранили беспилотники, которые часто используют именно для обстрелов Херсона, Николаева. Поэтому удары по соединению россиян важны с точки зрения логистики.

Где расположен поселок Чонгар: смотрите на карте

Какие последствия ждут врага?

Что касается Геническа, то коллаборационисты называют его столицей Херсонского края. Понятно, что все это временно, так же как временным является правление Сальдо.

Чонгар – это основная логистическая ветка, которая соединяет территорию материковой Украины, временно оккупированной части Херсонской области с Крымом, который тоже под временной оккупацией. Далее идет Джанкой, поэтому логика передвижений очевидна.

Чонгар перекрывают, то есть движения не будет. Какие есть дальше варианты? Первое – это село Перекоп, хотя так логистическое плечо увеличивается примерно на 120-130 километров. В условиях современной технологической войны для россиян это является огромной проблемой, потому что украинские дроны не спят,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Россияне сейчас кичатся тем, что, мол, знают все тропинки в Крым. Но понятно, что Украина знает о них значительно больше. Враг пытается улучшить логистику, но очень переживает, что будет дальше. Ведь понятно, что проблемы у врага будут расти, а впоследствии они станут глобальными для фронта.

Что известно о поражении моста возле Чонгара?

Россияне 7 июня жаловались на ночную атаку Украины по области. Коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден, из-за этого остановили движение по пункту пропуска "Джанкой". Сроки восстановления оккупанты не назвали, а движение автомобилей направили через КПП "Армянск" и "Перекоп",

Уже через 2 дня, 9 июня, мост через Чонгар поразили повторно. Оккупанты заявляли о якобы десятках сбитых беспилотников, но разрушения дорожного полотна моста свидетельствуют совсем о другом. Людям снова предложили использовать альтернативные маршрутки пока мост не работает.

Украинские военные подтверждают серьезные проблемы врага с логистикой на юге. Из-за постоянных ударов без снабжения остаются крупные группировки россиян. Звучат призывы от так называемых "военкоров", чтобы организовать колонны бензовозов из Крыма и доставить топливо на фронт. Понятно, что это станет хорошей целью для Сил обороны.