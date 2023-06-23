На 24 Канале прокомментировали истерику российского пропагандиста Романа Голованова. Он назвал событие на мосту "исключительно серьезной угрозой".

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"О сегодняшнем ударе по Чонгарскому мосту. Это исключительно серьезная угроза для сухопутного коридора в Крым. Мостом шло до 70% грузов", – жаловался Голованов.

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Он был шокирован тем, что "враг настроен серьезно" загрузить российскую ПВО на севере Крыма, а потому с этим надо "что-то делать".

Чонгарский мост ждет судьба Антоновского

Для россиян дорога через Армянск является кризисной временной мерой, потому что этот маршрут гораздо хуже. Но им обещают, что Чонгарский мост будет восстановлен в ближайшие дни.

В то же время на шоу Голованова предположили, что этот мост ждет судьба Антоновского.

Обратите внимание! Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.

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