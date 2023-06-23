На 24 Каналі прокоментували істерику російського пропагандиста Романа Голованова. Він назвав подію на мості "винятково серйозною загрозою".

До вашої уваги Росіяни тікатимуть до Криму: удари по Чонгарському мосту – крок до ослаблення ворога на Півдні

"Щодо сьогоднішнього удару по Чонгарському мосту. Це винятково серйозна загроза для сухопутного коридору в Крим. Мостом ішло до 70% вантажів", – бідкався Голованов.

Росіяни в паніці після удару по Чонгарському мосту: дивіться відео

Він був шокований тим, що "ворог налаштований серйозно" завантажити російську ППО на півночі Криму, а тому з цим треба "щось робити".

Чонгарський міст чекає доля Антонівського

Для росіян дорога через Армянськ є кризовим тимчасовим заходом, бо цей маршрут набагато гірший. Але їм обіцяють, що Чонгарський міст відновлять найближчими днями.

Водночас на шоу Голованова припустили, що на цей міст чекає доля Антонівського.

Зверніть увагу! Крим з Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – в районі Джанкоя через Чонгар. Остання – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Удар по Чонгарському мосту: основне