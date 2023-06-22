В ОП объяснили цель поражения Чонгарского моста

Утром 22 июня прилетело, в том числе, по Чонгарскому мосту. То, что произошло, имеет абсолютный военный, политический и исторический смысл.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что с военной стороны Украине нужно разъединять с Севера и Юга поставки для россиян по всей линии фронта.

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"Безусловно, так подрывы мостов, инфраструктуры обеспечения, транспортной инфраструктуры являются абсолютно конкретным военным смыслом как таковым. Наши ребята это сейчас отрабатывают", – подчеркнул Подоляк.

Уничтожение подвозов для врага

По его словам, одна из ключевых частей наступательных операций Украины – уничтожение логистического транспортного обеспечения россиян. То есть надо уничтожить все подвозы на любом направлении. А ключевое направление – временно оккупированный Крым. Там расположено более 200 складов врага тактического и стратегического уровня.

Нам непосредственно нужно уничтожить возможность использовать эти склады для оперативного снабжения тех или иных ресурсов для продолжения оборонных операций российской оккупационной группировки,

– отметил советник главы ОПУ.

Придется отвечать

Михаил Подоляк подчеркнул, что там также есть и антиколоборантские смыслы. Мол, наконец, эти люди начинают понимать, что 2014 года у них точно не будет. Им придется отвечать физически или юридически. Речь идет, в частности, о так называемом "главе Крыма" Сергее Аксенове и руководителе оккупационного "парламента" Владимире Константинове.

"Поцарили" ровно столько, сколько им отпущено Богом, а дальше – юридическая ответственность", – добавил Подоляк.

Смысл есть

Все, что сейчас делает Украина, имеет абсолютное содержание и смысл, ведь она деоккупирует свою территорию.

"Мы занимаемся становлением, возвращением международного права на нашу территорию. Мы возвращаем свою территорию, которую потеряли, к сожалению, в 2014 году", – отметил советник руководителя Офиса Президента.

Почти единственная дорога

Дорога через Чонгар – практически единственная, которая позволяет поставлять ту или иную технику для того, чтобы поддерживать определенный уровень обеспечения россиян. Речь идет не только о Запорожской и Херсонской областях, но, безусловно, и о Луганске и Донецке.

С военной оперативной стороны достаточно важно выполнять три вещи. Первое – уничтожать транспортные магистрали. В данном случае говорится о конкретных мостах с временно оккупированного полуострова.

"Вторая составляющая – уничтожать транспортные узлы, которые расположены на оккупированных территориях континентальной Украины. Третья составляющая – уничтожать оперативные или оперативно-тактические склады, расположенные вдоль транспортной магистрали обеспечения – то есть, в целом все транспортные возможности", – подчеркнул советник главы ОПУ.