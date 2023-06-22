У оккупантов – два пропущенных: стало известно и о повреждении "старого моста" через Сиваш
Утром "хлопок" расцвел на мостах, соединяющих Херсонскую область с оккупированным Крымом. Речь идет о Чонгарском и "старом" мостах, проходящих через озеро Сиваш.
Об этом сообщили российские СМИ, оккупанты жалуются и традиционно обвиняют во всем ВСУ, пишет 24 Канал.
Смотрите также Переправа стала решетом, жалоба оккупантов: все, что известно об ударе по Чонгарскому мосту
Сразу 2 моста "прилегли отдохнуть"
Сначала было известно о повреждении Чонгарского моста – его изрядно пробило.
Снаряд пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста,
– заявляют пропагандисты.
Речь идет о старом мосту через Сиваш, расположенном рядом с Чонгарским мостом.
Пропагандист показывает второй поврежденный мост / Скриншот
Какое значение эти мосты имеют для врага
Временно оккупированный Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в Армянске (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар.
Собственно дорога через Чонгар – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.
Что известно о "хлопке" на Чонгарском мосту
- Утром 22 июня стало известно о попадании по нескольким мостам между Херсонщиной и временно оккупированным полуостровом. "Устал" и Чонгарский мост. Произошло это около пяти утра.
- Как сообщают российские телеграм-каналы, украинская армия якобы атаковала переправу дальнобойными ракетами Storm Shadow.
- Мост пробит в двух местах, повреждено также и дорожное покрытие.