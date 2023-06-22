У оккупантов – два пропущенных: стало известно и о повреждении "старого моста" через Сиваш

Утром "хлопок" расцвел на мостах, соединяющих Херсонскую область с оккупированным Крымом. Речь идет о Чонгарском и "старом" мостах, проходящих через озеро Сиваш.

Об этом сообщили российские СМИ, оккупанты жалуются и традиционно обвиняют во всем ВСУ, пишет 24 Канал.

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Сразу 2 моста "прилегли отдохнуть"

Сначала было известно о повреждении Чонгарского моста – его изрядно пробило.

Снаряд пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста,

– заявляют пропагандисты.

Речь идет о старом мосту через Сиваш, расположенном рядом с Чонгарским мостом.

Пропагандист показывает второй поврежденный мост / Скриншот

Какое значение эти мосты имеют для врага

Временно оккупированный Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в Армянске (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар.

Собственно дорога через Чонгар – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.

Что известно о "хлопке" на Чонгарском мосту