Российский беспилотник атаковал Чугуев: в городе повреждено админздание и дома

Утром в воскресенье, 20 июля, российский беспилотник атаковал Чугуев на Харьковщине. В результате удара в городе повреждены админздание и жилые дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Чугуева Галину Минаеву.

Читайте также Россия атаковала "Шахедами", больше всего целей было по Запорожью: какие последствия

Какие последствия удара по Чугуеву?

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 07:42. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения ударных БпЛА в регионе.

Уважаемая громада, сегодня в 09:45 российский беспилотник атаковал наш город. В результате удара повреждены административное здание, более десятка частных домовладений,

– написала Галина Минаева.

К счастью, жертв в результате удара нет.

Сейчас на месте работает городская комиссия по вопросам поврежденного имущества, а также профильные службы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

К слову, ночью 20 июля Харьковская область также была под ударом вражеских беспилотников. Россияне запустили 4 дрона типа "Герань-2" на Изюм, там повреждены дома и здание предприятия, которое не работает.