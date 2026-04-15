Может полностью затопить 2 важные дороги, – экс-сотрудник СБУ об ударе по дамбе в Печенегах
- Россияне сбросили 6 управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу на Харьковщине, что может затопить две важные дороги.
- Украинские защитники пытаются сбивать российские самолеты с авиабомбами, также Россия имеет большой арсенал в Нижегородской области, к которому Украина может достать.
Россияне сбросили 6 управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу на Харьковщине. Если она будет разрушена, то огромные объемы воды могут уйти на юг.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что вода может затопить 2 важные дороги. По его мнению, здесь враг имеет военную цель.
"Две дороги, которые ведут из Харькова в направлении Изюма в Константиновку, Краматорска, Славянска, будут немного подтоплены или полностью затоплены. Обеспечение наших военных в Славянске и Краматорске будет поставлено под большой вопрос именно с использованием этих автодорог. Эта вода идет вниз. Две автодороги просто перекрываются, затапливаются", – объяснил он.
По его словам, это не единственное сообщение со Славянским и Краматорском. Однако это одни из основных путей.
Как можно обезопасить себя от ударов?
Иван Ступак подчеркнул, что украинские защитники пытаются сбивать российские самолеты, которые несут КАБы. Однако враг имеет их очень много, а управляемых авиабомб – это больше.
В Нижегородской области России расположен арсенал где изготавливаются управляемые авиационные бомбы. Их там очень много. Они разные: маленькие, средние, огромные. Украина имеет возможность нанести туда удар.
Теоретически наши военные могут дотянуться, но, возможно, пока не подошла очередь. Возможно, там что-то пока сдерживает. Поэтому знаем, где изготавливается. Теоретически дотянуться можем. Рано или поздно удар будет,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Что известно о по дамбе в Печенегах?
14 апреля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты сбросили 6 КАБов на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе. Это критически важный объект для Харьковщины. Одновременно захватчики наносили удары по Харькову. Город был под комбинированной атакой дронов типа "Шахед" и "Молния".
В 16-м армейском корпусе ВСУ рассказали, что четыре управляемые авиабомбы попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду. Враг воспользовался моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды. Разрушение дамбы в этот период могло привести к катастрофическим последствиям для громад.
Депутат Харьковского областного совета Галина Куц отметила, что обстрел Печенежской дамбы не был случайным. Таким образом Россия хочет оставить без воды Харьков. Кроме того, дамба была фактически "дорогой жизни" для эвакуации людей с оккупированных территорий. Однако власти и военные готовы к различным вариантам развития событий.
Напомним, что 7 декабря 2025 года враг уже наносил удар по Печенежской дамбе на реке Северский Донец. В результате обстрела и повреждений были перекрыты две дороги в том районе. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако был риск подтопления.