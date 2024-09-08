Россияне обстреляли Дергачи: сообщают о более 10 раненых и 1 погибшей
Источник:Олег Синегубов
В воскресенье, 8 сентября, российские войска обстреляли город Дергачи на Харьковщине. Оккупанты ударили по частному жилому сектору, в результате чего есть пострадавшие и погибшая.
Российская оккупационная армия не перестает цинично обстреливать Харьковскую область. В результате удара по Дергачам было повреждено не менее 10 частных домовладений, хозяйственные помещения, гаражи, авто.
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Российские войска ударили по Дергачам
По предварительным данным, вражеские войска ударили по городу из РСЗО "Торнадо-С" около 17:00. По состоянию на 20:10 известно о 13 пострадавших в результате обстрела.
Количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 человек. Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня. Повреждены по меньшей мере восемь домов,
– сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Также ранее сообщалось, что в результате удара по Дергачах погибла 76-летняя женщина.
Сейчас прокуроры окружной прокуратуры совместно со следователями полиции документируют последствия вооруженной агрессии России.
Россияне ударили по частному жилому сектору в Дергачах / Фото: Олег Синегубов
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, российские войска также нанесли авиационный удар по Сумской области. В ОВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате обстрела есть раненые, им оказывается медицинская помощь.